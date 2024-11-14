Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко

«Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства.