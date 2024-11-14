Не дай бог в Белоруссии изберут президентом женщину, заявил Лукашенко

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что страна пока не готова к женщине-президенту.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.
«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
«Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом», — заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов, в том числе инициативную группу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако во вторник двое претендентов отказались от дальнейшего участия в кампании, заявив о поддержке политики Лукашенко. Среди оставшихся претендентов женского пола — экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.