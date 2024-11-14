Лукашенко пока не видит президентом Белоруссии женщину

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал Лукашенко журналистам, его цитирует агентство БелТА.
По его словам, может, со временем в Белоруссии «подойдут к такому стилю». «Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом», — сказал глава государства.
Очередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
7 ноября, после того как стало известно о результатах голосования на выборах президента США, где Камала Харрис проиграла Дональду Трампу, Лукашенко заявил, что США также еще не созрели для того, чтобы избрать женщину президентом.