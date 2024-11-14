Лукашенко пока не видит президентом Белоруссии женщину

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал Лукашенко журналистам, его цитирует агентство БелТА.