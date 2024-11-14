Таллахасси
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пока не видит президентом Белоруссии женщину

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко считает, что пока в Белоруссии женщина не может быть президентом, это тяжелейшая работа.

Источник: AP 2024

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал Лукашенко журналистам, его цитирует агентство БелТА.

По его словам, может, со временем в Белоруссии «подойдут к такому стилю». «Но пока он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом», — сказал глава государства.

Очередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

7 ноября, после того как стало известно о результатах голосования на выборах президента США, где Камала Харрис проиграла Дональду Трампу, Лукашенко заявил, что США также еще не созрели для того, чтобы избрать женщину президентом.

Лукашенко Александр