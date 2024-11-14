Беспрозванных поручил к концу 2025-го завершить стройку очистных в Янтарном

Глава региона также поручил модернизировать водонапорную башню и улучшить качество воды в окрестностях улиц Балебина и Советской. Работы намечены на вторую половину года. В целом на строительство и модернизацию объектов водоснабжения в регионе в 2025-м планируется потратить 1 млрд 252 млн рублей.