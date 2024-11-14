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Беспрозванных поручил к концу 2025-го завершить стройку очистных в Янтарном

Разрешение на работы власти получат в январе.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил к концу 2025 года завершить стройку очистных в Янтарном. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале в четверг, 14 ноября.

«В Янтарном осмотрел место, где ведём подготовительные работы по строительству очистных сооружений. В январе получим разрешение на строительство очистных, поставил задачу в конце следующего года закончить работы. Заменяем зарубежное оборудование на отечественное, из-за чего сроки и сдвигаем».

говорится в сообщении

Глава региона также поручил модернизировать водонапорную башню и улучшить качество воды в окрестностях улиц Балебина и Советской. Работы намечены на вторую половину года. В целом на строительство и модернизацию объектов водоснабжения в регионе в 2025-м планируется потратить 1 млрд 252 млн рублей.