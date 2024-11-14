В Кремле заявили, что пока не возлагают надежд на Трампа

Кремль пока не испытывает каких-либо надежд на устранение проблем в отношениях с США после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Пескову задали вопрос о том, есть ли у Кремля надежда на решение вопросов, связанных с визовыми ограничениями для российской делегации, работающей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«Первое: пока рано говорить о надеждах. Второе: контактов пока не было. И это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно», — заявил Песков.
Также пресс-секретаря российского президента спросили, как в целом в Кремле оценивают формирование новой администрации Трампа, на что тот ответил, что это не главный приоритет властей.
Безусловно, наблюдаем. Поверьте, это не наш главный приоритет. Сейчас говорить о чем-то рано.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп победил как по результатом прямого голосования, так и по числу голосов выборщиков. Предварительно, под контроль республиканцев также перейдут обе палаты американского конгресса.
В своем выступлении после завершения голосования Трамп, среди прочего, пообещал «остановить войны в мире». Ранее он неоднократно говорил, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. В сентябре на дебатах с Камалой Харрис он сказал, что в случае победы на выборах начнет заниматься этим еще до вступления в должность и организует переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Кремль, комментируя победу Трампа, не исключил, что новая администрация США может изменить подход к конфликту на Украине и поспособствовать его завершению. Будет ли это сделано — «посмотрим после января», то есть после инаугурации избранного президента, отметили там. При этом обещание Трампа завершить конфликт за сутки в Кремле сочли преувеличением.
Россия для завершения конфликта требует признать «новые территориальные реалии». Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что украинцы не будут «отдавать свои земли», а одним из условий начала переговоров называл возвращение к границам страны 1991 года.