В Кремле заявили, что пока не возлагают надежд на Трампа

В своем выступлении после завершения голосования Трамп, среди прочего, пообещал «остановить войны в мире». Ранее он неоднократно говорил, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. В сентябре на дебатах с Камалой Харрис он сказал, что в случае победы на выборах начнет заниматься этим еще до вступления в должность и организует переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.