Санду перенесла консультации с представителями политических партий Молдовы

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду перенесла ранее намеченную встречу с представителями политических партий Молдовы на понедельник, 18 ноября.
Ранее сообщалось, что глава государства намерена в четверг провести консультации с партиями по вопросам реформы юстиции и борьбы с коррупцией.
По словам главы администрации президента Адриана Бэлуцела, такое решение принято по просьбе представителей некоторых политических партий.
Напомним, на понедельник также анонсировано оглашение кадровых перестановок в правительстве. Об этом заявил на заседании кабмина в среду премьер-министр Дорин Речан.
О необходимости замены глав некоторых министерств и ведомств власти заговорили сразу после выборов президента, прошедших третьего ноября. Президент, глава правительства и спикер парламента отмечали, что в ходе предвыборной кампании неоднократно получали негативные отзывы о работе чиновников.
В понедельник, 11 ноября, о своей отставке заявил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Он также покинул ряды правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).