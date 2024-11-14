Разрыв отношений Турции и Израиля: чем чревато и что думают эксперты

В свою очередь, израильское издание «Едиот ахронот» пишет, что турецкое посольство продолжает работу в обычном режиме. Ираильские власти, по утверждению газеты, тоже не получали официальных уведомлений о прекращении дипотношений с Анкарой. Это может намекать на то, что заявление о разрыве отношений предпринято для пиара Эрдогана.