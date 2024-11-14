Разрыв отношений Турции и Израиля: чем чревато и что думают эксперты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Такие повороты в истории двух государств уже случались в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы, но сейчас, учитывая события в секторе Газа и на ливанско-израильской границе, может последовать новая эскалация в регионе.
По утверждению главы турецкого министерства обороны Яшара Гюлера, озвученного им в интервью национальному телеканалу, Израиль якобы может предпринять вооруженное нападение на Турцию. До этого Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление с осуждением действий израильских властей в Палестине.
В беседе с изданием «Абзац» руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов рассказал, что примеру Анкары может последовать ряд других мусульманских стран, поддерживающих отношения с еврейским государством. Middle East Eye пишет, что решение о разрыве связей ожидалось и ранее, так как торговля Турции с Израилем вызывала недовольство оппозиции и ухудшала имидж Турции в исламском мире.
В свою очередь, израильское издание «Едиот ахронот» пишет, что турецкое посольство продолжает работу в обычном режиме. Ираильские власти, по утверждению газеты, тоже не получали официальных уведомлений о прекращении дипотношений с Анкарой. Это может намекать на то, что заявление о разрыве отношений предпринято для пиара Эрдогана.