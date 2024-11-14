Лукашенко заявил, что «американцы начали о Шольца ноги вытирать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти США вытирают ноги о канцлера Германии Олафа Шольца, передает БелТА.
В частности, белорусский президент считает, что Европа нуждается в настоящих лидерах. Это Лукашенко объяснил чрезмерным лидерством США.
— Сегодня американцы начали о Шольца ноги вытирать (Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. — Прим.), — заявил президент.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что собрано свыше 700 тысяч подписей в его поддержку.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Между тем земельная амнистия будет продлена в Беларуси до 1 января 2028 года.