Выплаты участникам спецоперации и отношения с США. Темы брифинга Пескова

Российский лидер постоянно проводит встречи с участниками спецоперации, он прекрасно понимает, как обстоят дела: «После официальной части таких встреч, уже в режиме без камер, президент всегда долго и по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации».