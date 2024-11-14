Выплаты участникам спецоперации и отношения с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент Владимир Путин в Кремле встретится с лидером Либерально-демократической партии России Леонидом Слуцким.
Глава государства также проведет несколько других встреч, но они будут «носить закрытый характер».
Российский лидер, как ожидается, на следующей неделе продолжит встречи с главами думских фракций.
О выплатах участникам спецоперации
Путин уверен, что увеличение выплаты получившим инвалидность участникам спецоперации до 4 млн рублей является правильным и справедливым.
Глава государства «постоянно получает доклады» о реализации мер поддержки военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации.
Российский лидер постоянно проводит встречи с участниками спецоперации, он прекрасно понимает, как обстоят дела: «После официальной части таких встреч, уже в режиме без камер, президент всегда долго и по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации».
Награды участников специальной военной операции «никак не влияют» на размер выплаты при получении ранения.
Об отношениях с США
Повестка вопросов-раздражителей в отношениях России и США «настолько обширна, что выделять здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно».
Контактов с представителями новой американской администрации пока не было.
Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации Трампа, но это не является главным приоритетом Москвы: «Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом. Сейчас говорить о чем-то рано».
О спецсчетах для иноагентов
«Пока преждевременно что-то говорить» о позиции Кремля насчет инициативы по спецсчетам для иноагентов.
О дозаправке президентского борта
Потенциальные проблемы с дозаправкой президентского борта за рубежом могут влиять на решения о визитах Путина: «Визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне».
О разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Тема украинского конфликта обсуждалась во время телефонного разговора Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
О возможности возвращения иностранных производителей авто в Россию
Для России приоритетом будут интересы своих автолюбителей при возвращении иностранных производителей на ее рынок.
Россия должна делать все для достаточного ассортимента на авторынке, не забывая при этом об отечественных компаниях.