Лукашенко предупредил о появлении в Европе новых лидеров, как Шарль де Голль, после критики Макрона

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Европе появятся новые политические лидеры, как Шарль де Голль, передает БелТА.
При этом белорусский президент считает, что Европа нуждается в настоящих лидерах. Также Лукашенко подчеркнул, что все западные лидеры заняты лишь пиаром, но уклоняются от принятия политических решений.
— Все пиарятся, а принять решение и действовать — нет, — указал глава Беларуси.
Резюмируя, Лукашенко предрек Европе появление новых лидеров вроде экс-главы Франции Шарля де Голля.
— Появятся де Голли, появятся. Сейчас таких нет, все дрожат, — уверен президент.
Напомним, Шарль де Голль — выдающийся политик XX века, французский генерал, символ французского сопротивления в годы Второй мировой войны, основатель и первый президент Пятой республики Франции.
К слову, на днях, президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие Эмманюэля Макрона на саммите в Баку: «Так пиарился на повестке этой».
И еще глава Беларуси заявил, что «американцы начали о Шольца ноги вытирать».
Также действующий президент сказал, что собрано свыше 700 тысяч подписей в его поддержку.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.