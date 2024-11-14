Как в казахстанских школах борются с буллингом, рассказали в Минпросе

АЛМАТЫ, 14 ноя — Sputnik. С начала учебного года в девяти регионах страны продолжается апробация антибуллинговой программы «ДосболLIKE», сообщили в министерстве просвещения.
В программе участвуют около 70 тысяч учеников и более 5 тысяч педагогов и работников образовательных организаций. Все учителя и администрации школ прошли инструктивно-методические семинары для успешного внедрения программы.
«Участники проекта получат обучение и практические мероприятия по предотвращению и выявлению причин конфликтов. Также предусмотрены мероприятия для родителей, разъясняющие цели и методы программы “ДосболLIKE”», — говорится в сообщении.
Пилотная программа реализуется в 50 школах в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в городах Астана и Алматы.
«Ожидается, что успехи пилотного проекта станут основой для его дальнейшего внедрения по всей стране», — заявила председатель Комитета по охране прав детей министерства просвещения Насымжан Оспанова.
Апробация продлится до конца учебного года, чтобы оценить эффективность программы и подготовиться к её дальнейшему внедрению в образовательных организациях Казахстана.