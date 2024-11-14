Лукашенко назвал пиаром демарш Дуды на фоне «семейного фото» в Баку

МИНСК, 14 ноя -Sputnik. Польский президент Анджей Дуда демонстративно отказался участвовать в общем фотографировании на климатическом саммите в Баку в целях самопиара, такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко сообщил, что не заметил, когда Дуда покинул место общего фотографирования. О поступке польского президента ему рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
«Видит он (Дуда — Sputnik), что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» — цитирует Лукашенко БелТА.
Также белорусский лидер прокомментировал выступление польского президента на саммите.
Польский лидер рассказал о сохранении животного и растительного мира, но ни слова не сказал о том, как Варшава выстроила на границе забор, который проходит через Беловежскую пущу, из-за чего там гибнут звери.
«Они же ужас что творят! Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает», — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что делал себе пометки во время выступления Дуды.
«Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы. Думаю: ну нельзя так», — сказал Лукашенко.
Президент напомнил, что подобная ситуация была и на дубайском климатическом саммите. Тогда лидеры мировых государств с высокой трибуны говорили по «зеленой повестке», но реальных шагов так и не сделали.
Он также подчеркнул, что такие масштабные климатические форумы нельзя проводить «для галочки».
«Американцы: зашли — вышли. Как проходной двор. И все делаем вид, что все хорошо. А ооновцы… Для чего, для галочки провели это мероприятие: “Ах, мы собрались, представители 200 государств”. И что? Бог их накажет. Мы должны беречь свою природу», — сказал Лукашенко.