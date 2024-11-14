Лукашенко назвал пиаром демарш Дуды на фоне «семейного фото» в Баку

«Американцы: зашли — вышли. Как проходной двор. И все делаем вид, что все хорошо. А ооновцы… Для чего, для галочки провели это мероприятие: “Ах, мы собрались, представители 200 государств”. И что? Бог их накажет. Мы должны беречь свою природу», — сказал Лукашенко.