Будущий госсекретарь США заявил о планах достичь мира с позиции силы

12 ноября в беседе с «Известиями» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с «Известиями» сообщил, что политика сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, в случае назначения на пост госсекретаря США, не будет отличаться от курса, который выберет переизбранный президент Дональд Трамп. Рубио будет выступать за снижение помощи Украине и продолжение санкций против России.