Будущий госсекретарь США заявил о планах достичь мира с позиции силы

Об этом 14 ноября он заявил на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Он отметил, что, возглавляя государственный департамент США, будет плодотворно работать, чтобы реализовать внешнеполитическую повестку Трампа.
«Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал сенатор-республиканец от штата Флорида.
Рубио добавил, что ожидает поддержки в сенате США, где должны утвердить его кандидатуру.
Ранее, 13 ноября, Дональд Трамп выдвинул на пост государственного секретаря сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, заявив, что Рубио весьма уважаемый лидер, который отличается стремлением к свободе и справедливости.
В тот же день новоизбранный американский президент начал формирование своей администрации, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин считает, что кандидатура Марко Рубио на пост госсекретаря США была выбрана исключительно ввиду готовности американского сенатора исполнять поставленные перед ним задачи.
12 ноября в беседе с «Известиями» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с «Известиями» сообщил, что политика сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, в случае назначения на пост госсекретаря США, не будет отличаться от курса, который выберет переизбранный президент Дональд Трамп. Рубио будет выступать за снижение помощи Украине и продолжение санкций против России.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.