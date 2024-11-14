«Для начала выгоните руководителя УК»: воронежский губернатор — о потопах и проблемах с канализацией в домах

— От забивки магистральных коллекторов мы пока проблем не видим, но пропускная способность на самом деле снижена, особенно в ливневых коллекторах. В зимний период на посыпку дорог применяют очень много песка, который потом весенними водами смывается в коллекторы. Их приходится чистить, но это не всегда возможно сделать эффективно. Поэтому здесь будет применяться комплекс мер, в том числе строительство новых коллекторов. Сейчас под все новые жилые массивы квартальной застройки за счет бюджета строятся магистральные коллекторы ливневой канализации, — рассказал Александр Гусев.