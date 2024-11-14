«Для начала выгоните руководителя УК»: воронежский губернатор — о потопах и проблемах с канализацией в домах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в рамках прямого эфира в Доме журналистов в четверг, 14 ноября, прокомментировал ситуацию с участившимися потопами в домах и протечками канализации в подвалах. Глава региона подчеркнул, что подобные коммунальные аварии находятся в первую очередь в зоне ответственности управляющих компаний.
— Если в подвале вашего дома есть проблема с протечками канализации, для начала организуйте собрание жильцов и выгоните руководителя управляющей компании, которую вы наняли для того, чтобы она управляла вашим имуществом. Все, что находится в периметре дома, — это общедомовое имущество и собственность всех жильцов. Эту собственность в работоспособном состоянии должна поддерживать управляющая компания, которую вы наняли и которой вы деньги платите. Региональные власти будут делать работы капитального характера, но текущее содержание и средние ремонты — это задача УК, — указал Александр Гусев.
Что касается магистральных коллекторов, глава региона отметил, что проблемы есть, поскольку долгие годы в развитие, ремонт и поддержание сетей на территории города денежные средства не вкладывались. Однако сейчас ситуация меняется. За два года был приведен в порядок центральный левобережный коллектор, и сейчас он не доставляет проблем.
— От забивки магистральных коллекторов мы пока проблем не видим, но пропускная способность на самом деле снижена, особенно в ливневых коллекторах. В зимний период на посыпку дорог применяют очень много песка, который потом весенними водами смывается в коллекторы. Их приходится чистить, но это не всегда возможно сделать эффективно. Поэтому здесь будет применяться комплекс мер, в том числе строительство новых коллекторов. Сейчас под все новые жилые массивы квартальной застройки за счет бюджета строятся магистральные коллекторы ливневой канализации, — рассказал Александр Гусев.
Губернатор также отметил, что еще одним важным направлением, по которому ведется работа, является качество очистки сточных вод. В правобережной части города вопрос более-менее решен, однако в левобережной части были катастрофические проблемы. И хотя сейчас ситуация нормализуется, аварий нет, техническое состояние остается неудовлетворительным.
— Мы с концессионером договорились о схемах финансирования, в том числе за бюджетные деньги. Чтобы не повышать на большой процент тарифы, будем за счет бюджетных средств помогать привести в нормальное проектное состояние эти очистные сооружения. Думаю, нам это удастся. Мы понимаем, что проблема есть, будем уделять много внимания сетям, в том числе ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.
Как сообщало РИА «Воронеж», новая ливневая канализация появится в частном секторе микрорайона Шилово. Подрядчиком, который займется подготовкой проекта, было выбрано местное ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Работы оценили в 3 млн 872,9 тыс. рублей.