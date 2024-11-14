Пашинян назвал социальное мышление армян далеким от государственности

«Наше коллективное социальное мышление, социальная психология, подсознание, по сути, не государственное. Я постоянно ловлю себя на мысли, что то, что мы говорим, во что верим… несет в той или иной степени невидимую печать негосударственности. Это касается всех нас, начиная с меня», — заявил Пашинян во время обсуждения в парламенте проекта бюджета на 2025 год.
По его словам, только государство является гарантией сохранения и развития национальной идентичности. «Социальная психология не создается… даже за 50−100 лет. Это процесс, тянущийся веками. А за последние 600 лет у нас был лишь 35-летний опыт независимого государства. Генетика нашей социальной психологии во многом сформировалась в тот период, когда у нас не было независимого государства — мы были колонией, подданными, общиной. Иными словами, мы не находились в органическом контакте с государством, в котором жили. Эти государства были для нас чужими», — считает Пашинян.
По его мнению, даже если армяне в таком положении чувствовали себя хорошо, все равно они ощущали некую отчужденность и сопротивление. «И так минимум 600 лет. Оказалось, что сопротивление, отчуждение — это наш основной способ восприятия государства, наша главная реакция на государство. Поэтому наше первое восприятие государства — это принуждение, первой реакцией которого является внутреннее желание избавиться от него», — заявил Пашинян.