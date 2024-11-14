Пашинян назвал социальное мышление армян далеким от государственности

По его словам, только государство является гарантией сохранения и развития национальной идентичности. «Социальная психология не создается… даже за 50−100 лет. Это процесс, тянущийся веками. А за последние 600 лет у нас был лишь 35-летний опыт независимого государства. Генетика нашей социальной психологии во многом сформировалась в тот период, когда у нас не было независимого государства — мы были колонией, подданными, общиной. Иными словами, мы не находились в органическом контакте с государством, в котором жили. Эти государства были для нас чужими», — считает Пашинян.