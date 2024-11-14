Казахстанцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

Правительство России утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче иностранцами биометрических данных при въезде в Россию — изображение лица и отпечатки пальцев, сообщается на официальном сайте Минцифры РФ.
«Это распространенная мировая практика — такие условия уже много лет действуют, например, для получения шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности. Граждан России изменения никак не коснутся», — говорится в сообщении ведомства.
Введение биометрии для иностранных граждан будет проходить в два этапа. Первый — с 1 декабря 2024 года иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию:
- в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;
- в автомобильном пункте пропуска Маштаково.
Второй — с 30 июня 2025 года.
На всех пунктах пропуска для иностранцев, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. В нем будут указываться сведения об иностранце, в том числе биометрические.
«Создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно — в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например оформить медстраховку или записаться в МВД», — пояснили в российском ведомстве.
По данным Минцифры, такие нововведения не коснутся граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, а также дипломатов, членов их семей и сотрудников международных организаций, аккредитованных в России.
Отмечается, что постановление уже принято правительством РФ.
Ранее сообщалось, что казахстанцы будут проходить биометрию перед полетом. Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Digital Transport Day рассказал о внедрении биометрии в сфере гражданской авиации в Казахстане в 2025-м году. Это, как считают в ведомстве, станет альтернативой предъявлению удостоверения личности на досмотре перед полетом.
Также в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится.
Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения. В июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.
В сентябре стало известно, что систему распознавания лиц могут внедрить в общежитиях казахстанских вузов. Также в сентябре текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать.
Добавим, согласно информации в ИПС «Әділет», биометрические данные — это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.