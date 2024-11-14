Казахстанцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

«Создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно — в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например оформить медстраховку или записаться в МВД», — пояснили в российском ведомстве.