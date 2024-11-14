«Демократы это понимали». Лукашенко объяснил проигрыш Харрис на выборах в США

Так, Александр Лукашенко вспомнил о недавних президентских выборах в США, где в президентской гонке участвовал женщина Камала Харрис. И заметил еще, что в США отличающиеся методы проведения электоральной кампании, из-за чего звучали резкие и даже оскорбительные высказывания в адрес ее кандидатуры. Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе что-то подобное, то вовсе потерял бы значительную часть электората. Однако заметил, что для американского общества это является нормальным.