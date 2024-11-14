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«Демократы это понимали». Лукашенко объяснил проигрыш Харрис на выборах в США

Лукашенко назвал причину поражения Харрис на выборах президента США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему Камала Харрис проиграла на выборах президента США, пишет БелТА.

Так, Александр Лукашенко вспомнил о недавних президентских выборах в США, где в президентской гонке участвовал женщина Камала Харрис. И заметил еще, что в США отличающиеся методы проведения электоральной кампании, из-за чего звучали резкие и даже оскорбительные высказывания в адрес ее кандидатуры. Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе что-то подобное, то вовсе потерял бы значительную часть электората. Однако заметил, что для американского общества это является нормальным.

— Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать, — прокомментировал он.

Также Лукашенко заявил, что Харрис проиграла на выборах в большой степени из-за решений демократической партии и президента Джо Байдена. Он добавил, что демократы это понимали, а Харрис подставили, хотя она делала все, что могла — вела пропаганду, агитацию, терпела издевательства, двигала демократическую партию. При этом белорусский лидер отметил, что демократической партией могли быть выдвинуты на американских выборах более сильные кандидаты.

— Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и Трамп мог бы не справиться, — предположил Александр Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о женщине-президенте в Беларуси: «Со временем мы подойдем к такому стилю».

Еще белорусский президент предупредил о появлении в Европе новых лидеров, как Шарль де Голль, после критики Макрона.

И еще глава Беларуси заявил, что «американцы начали о Шольца ноги вытирать».