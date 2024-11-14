Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги

По его словам, к этому готова и Россия. «Зачем нам — белорусам, россиянам — ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед — нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время», — сказал Лукашенко.