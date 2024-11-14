Лукашенко заявил, что США вытирают о Шольца ноги

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня американцы уже начали о канцлера ФРГ Олафа Шольца «ноги вытирать». Его слова приводит госагентство Белта.
«Не хочу характеризировать их: это нехорошо. Правда, сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: что это “политический легковес” и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Нет людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать — нет».
Отвечая на вопрос, способен ли ЕС быть независимым от США, президент Белоруссии отметил, что «когда там “трампы” появятся, может быть, а так там некому».
Он также выразил убеждение, что в Европе появятся новые лидеры вроде Шарля де Голля. «Ширак был мужик настоящий, за народ. Сейчас таких нет, все дрожат», — отметил Лукашенко.
«А чего дрожать: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа — уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать».
По его словам, к этому готова и Россия. «Зачем нам — белорусам, россиянам — ссориться с ними? Перевернули страницу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед — нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся. Поэтому сложная тут картина такая, палитра серьезная. Но все движется к этому. Просто надо немножко терпения, надо время», — сказал Лукашенко.