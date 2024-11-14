Главой администрации Всеволожского района Ленобласти стал Андрей Воропаев

. Об этом сообщила пресс-служба региона 14 ноября.
Господин Воропаев временно исполнял обязанности главы администрации с 7 декабря 2023 года. До этого он руководил Фондом капремонта Ленобласти.
Предшественником Воропаева был Андрей Низовский, он возглавлял администрацию в период с октября 2016 по сентябрь 2023 года. Позже в отношении него возбудили ряд уголовных дел о превышении служебных полномочий. В итоге экс-глава администрации решил отправиться на СВО.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о задержании экс-главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Чиновника подозревают в получении крупной взятки в размере 8 млн рублей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.