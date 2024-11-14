Главой администрации Всеволожского района Ленобласти стал Андрей Воропаев

Предшественником Воропаева был Андрей Низовский, он возглавлял администрацию в период с октября 2016 по сентябрь 2023 года. Позже в отношении него возбудили ряд уголовных дел о превышении служебных полномочий. В итоге экс-глава администрации решил отправиться на СВО.