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Главой администрации Всеволожского района Ленобласти стал Андрей Воропаев

Районный совет депутатов единогласно принял решение назначить на должность главы администрации Всеволожского муниципального района Ленобласти Андрея Воропаева.

Источник: Пресс-служба администрации Ленобласти

. Об этом сообщила пресс-служба региона 14 ноября.

Господин Воропаев временно исполнял обязанности главы администрации с 7 декабря 2023 года. До этого он руководил Фондом капремонта Ленобласти.

Предшественником Воропаева был Андрей Низовский, он возглавлял администрацию в период с октября 2016 по сентябрь 2023 года. Позже в отношении него возбудили ряд уголовных дел о превышении служебных полномочий. В итоге экс-глава администрации решил отправиться на СВО.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о задержании экс-главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Чиновника подозревают в получении крупной взятки в размере 8 млн рублей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.