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«Дональда может понести». Лукашенко сказал, что Трамп может не выполнить свои предвыборные обещания

Лукашенко считает, что Трамп может отказаться от предвыборных обещаний.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может отказаться от предвыборных обещаний, ппередает БелТА.

Александр Лукашенко заметил, что раз итоги выборов в США известны, то важно, чтобы Дональд Трамп выполнил свои предвыборные обещания. Белорусский лидер заметил, что в Америке довольно распространено — пообещать и не выполнить.

— Это везде сейчас, но у них тем более. Но он все-таки опытный человек, бульдозер этот. Упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру, — прокомментировал глава страны.

Лукашенко заметил, что США является ведущей страной, экономикой и монополистом во всех отношениях, в том числе в политике. Но и заметил, что важно, «чтобы не понесло».

— У Дональда это есть — его может понести. Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно, — дал оценку президент.

И также Лукашенко предположил, что первый президентский срок Трампа научил его быть аккуратным.

Также Александр Лукашенко объяснил проигрыш Харрис на выборах в США’Демократы это понимали".

Кроме того, глава республики высказался о женщине-президенте в Беларуси: «Со временем мы подойдем к такому стилю».

До этого белорусский президент предупредил о появлении в Европе новых лидеров, как Шарль де Голль, после критики Макрона.

Но еще глава Беларуси заявил, что «американцы начали о Шольца ноги вытирать».