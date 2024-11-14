«Дональда может понести». Лукашенко сказал, что Трамп может не выполнить свои предвыборные обещания

— У Дональда это есть — его может понести. Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно, — дал оценку президент.