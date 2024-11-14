В Воронежской области ушел в отставку глава Петропавловского района

В четверг, 14 ноября, в администрации Петропавловского района прошла XVI сессия местного Совета народных депутатов. На ней утвердили отставку главы района Евгения Гончарова. На этом посту он проработал всего несколько месяцев — с августа 2024 года. Ранее Гончаров был министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.