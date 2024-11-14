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В Воронежской области ушел в отставку глава Петропавловского района

Вместо Евгения Гончарова районной администрацией временно будет руководить его бывший зам Людмила Нестеренко.

Источник: Reuters

В четверг, 14 ноября, в администрации Петропавловского района прошла XVI сессия местного Совета народных депутатов. На ней утвердили отставку главы района Евгения Гончарова. На этом посту он проработал всего несколько месяцев — с августа 2024 года. Ранее Гончаров был министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области.

На сессии депутаты определились и с кандидатурой временного преемника Гончарова на посту главы администрации. Руководить районом (пока в качестве исполняющей обязанности) поручили Людмиле Нестеренко. Ранее она работала заместителем главы администрации.