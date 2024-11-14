В Башкирии назначен новый глава Баймакского района

Его кандидатуру утвердили на заседании депутатов совета Баймакского района, которое состоялось сегодня.
По результатам конкурса на замещение должности главы района комиссия представила в Совет района двух кандидатов.
Депутаты единогласно выбрали главой районной администрации исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального района Баймакский район по инвестициям и предпринимательству Идрисова Азамата Сафаргалиевича.
Как отмечают сами депутаты, новый глава для района — человек не новый. Хотя Азамат Идрисов родился в Кугарчинском районе, Баймакский район с детства для него родной — мама родом отсюда.
Его биография тоже понятна и прозрачна для баймакцев: он получил профессию юриста в Башкирском государственном университете, работал на руководящих постах и в бизнесе, и в органах власти, то есть видит все нюансы, именно поэтому свою деятельность в Баймакском районе начал исполняющим обязанности заместителя главы района по инвестициям и предпринимательству. Но самое главное — 2 года Азамат Идрисов курировал работу республики в Красном Луче, восстанавливал Донбасс. То есть знает, как строить, что строить, какой ценой это достается, и главное — что нужно людям для комфортной жизни.
По мнению депутатов, опытный руководитель такого формата сможет достойно продолжить те новшества, которые происходят в районе в последние годы. Так, председатель Баймакского районного совета Ильдар Бахтияров считает, что единогласное решение депутатов по кандидатуре Азамата Идрисова — важный шаг для будущего района.
— Сегодня был рассмотрен важный вопрос для нашего района, по решению которого наши депутаты выразили свое единогласное мнение. Хочется отметить, что последние пять лет наш район и город развивается, достигает новых вершин. Построены и реконструированы школы, ФАПы, другие важные социальные объекты, ремонтируются дороги. Ждем обновления городского парка имени С. Юлаева. В области здравоохранения много радостных, положительных моментов. И мы очень благодарны Главе республики Радию Хабирову за особое внимание и помощь нашему Баймакскому району. Конечно, пандемия, затем специальная военная операция изменили нашу жизнь, строительство некоторых объектов немного затягивается. Но баймакцы прекрасно понимают, что в первую очередь нам нужна Победа над нацистами, — говорит депутат.
Глава Темясовского сельского поселения Айгуль Байрамгулова уверена, что положительные изменения в районе еще будут радовать не одно поколение односельчан.
— За последние пять лет жизнь нашего поселения кардинально изменилась в лучшую сторону. Очень благодарна за новый административно-бытовой комплекс. Здесь расположилась сельская администрация, МФЦ и полиция. На стадии завершения — уникальный проект «Формирование комфортной городской среды» — самая большая детская игровая площадка в республике. На площади в 400 квадратных метров темясовцев будут радовать игровые аттракционы и зоны для развлечений. Обновляется территория рынка, специальные зоны для торговли обогатят пространство, а озеленение с посадкой деревьев сделает его еще более привлекательным. По указанию Главы республики отремонтированы и построены мосты, которые пострадали от обильных дождей летом. И мы очень благодарны Радию Фаритовичу за огромную помощь в развитии нашего села. В микрорайоне леспромхоза поставили водобашню и решили проблему с водой. Работа в этом направлении продолжается. Освещены улицы, строится новая почта. Есть, конечно, задержка со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Но мы понимаем, что идет СВО, до Победы можно и подождать, — считает Айгуль Байрамгулова.
По мнению депутата Баймакского районного Совета Зили Муртазиной, именно от таких простых, бытовых, комфортных вещей и зависит настрой на лучшее у людей. Главное — замечать все это и быть благодарным за поддержку.
— От чего зависит настроение жителей города? От отремонтированного подъезда, парковочного места, благоустроенного двора, тротуаров и скамеек, а еще от наличия современных объектов: детской поликлиники, стадиона, центральной площади, фонтана, и все это появилось за 5 лет. Позитивные изменения в облике города за последние годы не заметит только ленивый. Баймакский район — один из лидеров по объектам здравоохранения, образования и культуры, на развитие района направляются немалые средства. Для нас, баймакцев, важно ценить и сохранить созданные блага, — рассказала она журналисту.
Глава Мерясовского сельсовета, ветеран СВО Шамиль Надербаев отметил еще один важный момент: помощь СВО. Ведь многие ребята из Баймака, как и он сам, ушли защищать Отечество, и им как никому важно знать, что помощь и поддержка всегда были, есть и будут:
— В нашем районе, как и во всей республике, огромное внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. В Мерясово одними из первых начали плести маскировочные сети, каждый месяц отправляем гуманитарную помощь в зону СВО. Мы, участники и ветераны спецоперации, ощущаем поддержку руководителя республики Радия Хабирова. Что касается развития нашего сельского поселения, руководство республики выделило финансовые средства на обновление системы водоснабжения в Мерясово, построили водопровод длиной 250 метров. Также строится двухэтажная мечеть, это самая большая мечеть в Зауралье. При поддержке Главы республики Радия Хабирова к следующему году должны достроить. И такая поддержка по всем направлениям — очень важна для людей.
СПРАВКА:
Идрисов Азамат Сафаргалиевич родился 26 августа 1979 года в деревне Тляумбетово Кугарчинского района Республики Башкортостан. Образование высшее: в 2001 году окончил Башкирский государственный университет, квалификация «Юрист».
Работал судебным приставом-исполнителем в Уфе, заместителем директора по правовым вопросам в центре технического обслуживания «Лидер Сервис». Был директором ООО «Регионпродукт», заместителем генерального директора по коммерции в ООО «Медтехника» Республики Башкортостан, заместителем директора государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Затем возглавил отдел торговли и услуг департамента экономического развития Правительства Республики Башкортостан, с октября 2024 года — исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан по инвестициям и предпринимательству Баймака.