В Башкирии назначен новый глава Баймакского района

— За последние пять лет жизнь нашего поселения кардинально изменилась в лучшую сторону. Очень благодарна за новый административно-бытовой комплекс. Здесь расположилась сельская администрация, МФЦ и полиция. На стадии завершения — уникальный проект «Формирование комфортной городской среды» — самая большая детская игровая площадка в республике. На площади в 400 квадратных метров темясовцев будут радовать игровые аттракционы и зоны для развлечений. Обновляется территория рынка, специальные зоны для торговли обогатят пространство, а озеленение с посадкой деревьев сделает его еще более привлекательным. По указанию Главы республики отремонтированы и построены мосты, которые пострадали от обильных дождей летом. И мы очень благодарны Радию Фаритовичу за огромную помощь в развитии нашего села. В микрорайоне леспромхоза поставили водобашню и решили проблему с водой. Работа в этом направлении продолжается. Освещены улицы, строится новая почта. Есть, конечно, задержка со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Но мы понимаем, что идет СВО, до Победы можно и подождать, — считает Айгуль Байрамгулова.