NYT узнала, что в Киеве считают гарантией безопасности Украины

Вариант завершения российского-украинского конфликта с появлением демилитаризованной зоны сейчас обсуждают в окружении избранного американского президента Дональда Трампа, выяснила The Wall Street Journal. План предполагает, что Украина на 20 лет откажется от интеграции в НАТО, за это США продолжат оказывать ей военную помощь. Собеседник WSJ отметил, что никто не в курсе, как именно будущий президент намерен добиться урегулирования конфликта.