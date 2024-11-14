NYT узнала, что в Киеве считают гарантией безопасности Украины

Две ключевые гарантии безопасности Украины, которые Киев считает основными для себя в мирном процессе, — это членство в НАТО и поставка Западом вооружений, которые могут позволить стране «быстро нанести ответный удар», пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
«Переговоры должны основываться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее», — сказал глава комитета по обороне и разведке Верховной рады Роман Костенко и отметил, что Украина не будет официально отказываться от утраченных территорий.
Один из высокопоставленных украинских чиновников, говоривший на условиях анонимности, подтвердил: «Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности».
Вариант завершения российского-украинского конфликта с появлением демилитаризованной зоны сейчас обсуждают в окружении избранного американского президента Дональда Трампа, выяснила The Wall Street Journal. План предполагает, что Украина на 20 лет откажется от интеграции в НАТО, за это США продолжат оказывать ей военную помощь. Собеседник WSJ отметил, что никто не в курсе, как именно будущий президент намерен добиться урегулирования конфликта.
Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге 16 октября подтвердила, что альянс пока не готов пригласить Украину стать его полноправным членом. «Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она.
Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ Киева от стремления вступить в блок российский президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров.
Помимо НАТО, гарантии безопасности Украине предлагает и Евросоюз. В мае послы ЕС согласовали конфиденциальный документ с описанием таких гарантий. Одно из обязательств, перечисленных в документе, — предоставление Украине консультаций в течение 24 часов после потенциальной агрессии против страны. Также Брюссель обещает поставки оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.
Владимир Путин отмечал, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности и что Москва не против обсуждения этого вопроса, но только при условии обеспечения безопасности России.