Беларусь и РФ планируют увеличить финансирование союзной группировки войск

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Беларусь и Россия до 2027 года реализуют три программы, касающиеся союзной безопасности, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Геннадий Лепешко, передает корреспондент Sputnik.
Речь идет о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (РГВ) Беларуси и России (срок реализации до 2026 года), модернизации объектов тылового обеспечения в интересах РГВ, а также развитии пограничной безопасности Союзного государства (обе программы — до 2027 года).
«Мы видим, что соседние страны очень много средств вкладывают в то, чтобы совершенствовать свою территорию, проводить расконсервацию тех объектов, которые когда-то были законсервированы. Я имею в виду учебные центры вблизи границ Республики Беларусь, аэродромные и дорожные сети. Поэтому в рамках деятельности региональной группировки мы тоже будем вкладывать денежные средства для совершенствования своей инфраструктуры», — сказал Лепешко после очередного заседания комиссии союзного парламента по безопасности и обороне в Минске.
Начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного Комитета Союзного государства Наталья Полукарова во время заседания комиссии озвучила денежные суммы, которые были освоены в рамках этих программ за девять месяцев 2024 года.
«Совершенствование объектов военной инфраструктуры, на 1 октября по этой программе освоено 271,2 млн рублей (67% от годовых назначений). Развитие пограничной безопасности — на 1 октября освоено 159,3 млн рублей (59%). Модернизация объектов тылового обеспечения — на 1 октября освоено 77,5 млн рублей (порядка 20% от годовых назначений)», — отметила она.
Участники заседания подчеркнули, что средства, направленные на безопасность Союзного государства в рамках вышеперечисленных программ, должны быть освоены до конца года.