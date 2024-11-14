Беларусь и РФ планируют увеличить финансирование союзной группировки войск

«Мы видим, что соседние страны очень много средств вкладывают в то, чтобы совершенствовать свою территорию, проводить расконсервацию тех объектов, которые когда-то были законсервированы. Я имею в виду учебные центры вблизи границ Республики Беларусь, аэродромные и дорожные сети. Поэтому в рамках деятельности региональной группировки мы тоже будем вкладывать денежные средства для совершенствования своей инфраструктуры», — сказал Лепешко после очередного заседания комиссии союзного парламента по безопасности и обороне в Минске.