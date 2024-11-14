Санкович: с МОК ведется диалог о допуске белорусов к соревнованиям

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Беларуси ведет постоянный диалог с МОК о восстановлении выступлений белорусских атлетов и команд на международных соревнованиях, сообщила в четверг генсекретарь НОК Ксения Санкович.
По ее словам, сейчас в международных спортивных организациях на смену эмоциям приходит осознание очевидных фактов.
«На сегодняшний день с ними ведется постоянный и конструктивный диалог. Тенденция в вопросе нормализации отношений продолжается и усиливается», — сказала Санкович.
Она также отметила, что НОК ведет работу не только с МОК, но и федерациями, и большинство из них выражает готовность к смягчению санкций.
Санкович добавила, что сейчас главная задача для НОК — вернуть белорусских атлетов на международные арены в полном формате.
Ранее в октябре генсек НОК посетила штаб-квартиру МОК в Лозанне, где встретилась с его главой Томасом Бахом и представителями отдела по связям с национальными олимпийскими комитетами. Там обсуждались вопросы участия белорусских атлетов в международных стартах, а также итоги прошедших Олимпийских игр в Париже.
На Олимпиаду, которая прошла в текущем году в Париже, Международный олимпийский комитет допустил только 16 белорусских спортсменов. Они выступали в нейтральном статусе, без флагов и гимнов, а их награды не отображались в медальном зачете Игр.