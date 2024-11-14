Юрий Шулико вступил в должность главы Ленинградского района Кубани

Вступление в должность прошло на внеочередном заседании совета муниципалитета. Руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий поздравил Юрия Шулико от имени губернатора края и вручил ему удостоверение.
Господин Шулико родился в 1978 году в хуторе Ленинодар Павловского района Краснодарского края. В 2000 году окончил юридический факультет КубГАУ. С августа 2000 года по июль 2009 года он работал помощником и следователем прокуратуры Павловского района, а позже занимал различные должности в Тихорецкой и Ейской прокуратуре, был адвокатом адвокатской палаты Краснодарского края.
В 2012 году Юрий Шулико назначили замглавы Павловского района, управляющим делами администрации. В 2013 году на этом же посту он курировал организационные, кадровые и правовые вопросы. В ноябре 2015 года стал первым замглавы Павловского района. С января 2018 года по август 2019 года руководил управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Павловском районе.
В августе 2019 года он стал замглавы Ленинградского района по вопросам внутренней политики, делопроизводства, правовой работы. А конце 2019 года стал исполнять обязанности главы Ленинградского района, а 25 октября 2020 года вступил в должность.