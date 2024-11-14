Юрий Шулико вступил в должность главы Ленинградского района Кубани

В 2012 году Юрий Шулико назначили замглавы Павловского района, управляющим делами администрации. В 2013 году на этом же посту он курировал организационные, кадровые и правовые вопросы. В ноябре 2015 года стал первым замглавы Павловского района. С января 2018 года по август 2019 года руководил управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Павловском районе.