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Вероятный советник Трампа рассказал о его целях по конфликту на Украине

Трамп стремится завершить конфликт на Украине, а не продолжить, поэтому он хочет привести Киев и Москву к переговорам, заявил Майк Уолтц. Россия неоднократно говорила о готовности к урегулированию, но с учетом своих интересов.

Источник: AP 2024

Избранный президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам, заявил кандидат на пост советника главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц. Его словам приводит «Европейская правда».

Уолтц рассказал об итогах встречи республиканцев с Трампом 13 ноября. «Президент ясно выразился, что желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении», — сказал он.

По словам Уолтца, политика национальной безопасности США в отношении Украины «зависит не от него, а от решения президента».

Сейчас должность советника главы государства по этому вопросу занимает Джейк Салливан.

Уолтцу 50 лет, он является ветераном спецназа («зеленый берет»), принимал участие в боевых действиях в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Также был сотрудником Пентагона и советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Сейчас является членом палаты представителей от Флориды. Уолтц выступает за принуждение России к переговорам по урегулированию на Украине с помощью «реальных санкций» против энергетической отрасли.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной с учетом интересов Москвы. Летом он выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе украинских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны не признают итоги голосования и считают произошедшее аннексией. Москва отвергает возможность переговоров на основе «формулы мира».

Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября, его инаугурация состоится 20 января. Республиканец неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал ее сократить. Он также выступает за мирное урегулирование конфликта и анонсировал его реализацию до инаугурации. В Кремле считают, что планы Трампа «преувеличены».

Трамп Дональд