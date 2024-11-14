Вероятный советник Трампа рассказал о его целях по конфликту на Украине

Уолтцу 50 лет, он является ветераном спецназа («зеленый берет»), принимал участие в боевых действиях в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Также был сотрудником Пентагона и советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Сейчас является членом палаты представителей от Флориды. Уолтц выступает за принуждение России к переговорам по урегулированию на Украине с помощью «реальных санкций» против энергетической отрасли.