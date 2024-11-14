СМИ: война глубинного государства против Трампа началась

В трехминутном видео, опубликованном на платформе X, Трамп допустил ту же ошибку, что и Джон Кеннеди, когда тот заявил, что собирается «разорвать ЦРУ на тысячу частей» после фиаско в заливе Свиней (17 апреля 1961 американцы организовали десантную операцию в залив Свиней, попытавшись свергнуть правительство Фиделя Кастро под видом народного восстания. Операция окончилась полным провалом и стала одной из самых позорных страниц в истории спецслужб США. — Прим. ред.).
Согласно The American Thinker, объявив о своем намерении заранее, Джон Кеннеди подписал себе смертный приговор. Теперь Трамп как избранный президент объявил войну глубинному государству.
Трамп заявил, что его приоритетом станет проведение расследования и привлечение к ответственности виновных в трех областях:
- Два покушения на его жизнь и неоспоримое обвинение в том, что некоторые в Секретной службе и Министерстве внутренней безопасности США проявили преступную халатность, заставив этих лиц сотрудничать со специальным прокурором.
- Использование с 2015 года Министерства юстиции, ФБР и некоторых разведывательных служб в качестве оружия против его предвыборных кампаний в 2016 и 2024 году и лично против Трампа. Упор будет делаться на раскрытие правды о «мистификации сговора с Россией» и фарсе в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.
- Мошенничество с избирателями, которое позволило демократам «украсть» президентские выборы 2020 года. Оно было выявлено благодаря обнаружению секретных криптографических алгоритмов, встроенных в файлы регистрации избирателей Государственной избирательной комиссии. Такие алгоритмы облегчают создание, сокрытие и результаты голосования фальшивых «избирателей», чтобы их можно было использовать в различных схемах мошенничества на выборах. Особое внимание будет уделяться схемах рассылки бюллетеней по почте.
Опубликованные документы раскроют множество скрытых заговоров спецслужб, включая попытки скрыть историю с ноутбуком Хантера Байдена, чтобы она не подорвала шансы его отца Джо Байдена на победу в 2020 году. Будут пристально изучены заявления более 50 бывших агентов разведки о том, что ноутбук Хантера был российской дезинформацией. Расследование злоупотреблений и неудач разведслужб с момента террористической атаки в Бенгази в 2012 году, возможно, станет ужасным шоу для десятков высших должностных лиц этих ведомств, а также для высокопоставленных чиновников администрации Барака Обамы и Байдена.
Но глубинное государство вряд ли будет бездействовать. Выбор у него невелик:
- либо разработать схему, которая лишит Трампа президентства (здесь речь может идти о ликвидации результатов коллегии выборщиков);
- либо, если первое не сработает, использовать всю мощь правоохранительной и военной системы глубинного государства для ликвидации Трампа.
Судья Хуан Мерчан 10 ноября удовлетворил ходатайство Трампа о переносе слушаний, назначенных на 12 ноября. На этих слушаниях судья должен был определиться, требует ли июльское решение Верховного суда о президентском иммунитете отмены обвинительного вердикта по уголовному делу Трампа о растрате денежных средств. В постановлении Мерчана от 10 ноября не указаны новые даты ни для принятия решения об иммунитете для Трампа, ни для вынесения приговора.
Учитывая, что окружной суд Нью-Йорка находится вне сферы действия политики Министерства юстиции США, запрещающей возбуждать дела против действующих президентов, Мерчан может закрыть дело, отложить его до тех пор, пока Трамп не покинет Белый дом, или обязать его явиться для вынесения приговора. Если Трамп этого не сделает, судья сможет выписать ордер на его немедленный арест и тюремное заключение.
Ведущие СМИ, повторяя нарративы ЦРУ, будут использовать заключение Трампа под стражу в неистовых новостных сюжетах и призывать членов коллегии выборщиков не отдавать голоса за «осужденного преступника» Дональда Трампа. В таком случае коллегия выборщиков не сможет набрать достаточно голосов, чтобы избрать ни Трампа, ни Камалу Харрис, и выборы будут перенесены в палату представителей. После чего СМИ начнут настаивать на внесении поправки в конституцию, чтобы вообще упразднить коллегию выборщиков.
Запаниковавший конгресс, столкнувшийся со страной, охваченной «Антифа», BLM, уличными драками, хаосом и, в конечном итоге, военным положением, сможет найти достаточно республиканцев в палате представителей и сенате, чтобы набрать две трети голосов, необходимых для внесения такой поправки.
Впрочем, Трамп может предпринять шаги, чтобы не допустить реализации наихудшего сценария. Во-первых, он может уволить всю свою команду юристов из Нью-Йорка, которая провалила его защиту в суде. Ту самую команду, у которой нет юридической стратегии, чтобы помешать судье Мерчану продолжить слушание по вынесению ему обвинительного приговора.
Во-вторых, Трампу необходимо нанять одного или нескольких ведущих юристов по конституционному праву, чтобы как можно быстрее подготовить чрезвычайное ходатайство в Верховный суд с просьбой отложить вынесение приговора до тех пор, пока не будут рассмотрены его апелляции.
В-третьих, Трамп должен попытаться заменить всех нынешних членов коллегии выборщиков и потребовать, что ему разрешили подвергнуть новых выборщиков тщательной проверке. Одновременно он может потребовать полного пересчета голосов в отношении всех кандидатов от Республиканской партии, которые проиграли гонку за место в палате представителей, если разрыв не в их пользу составил менее 2%. Есть подозрение, что демократы использовали криптографические алгоритмы, чтобы украсть результаты закрытых выборов.
В-четвертых, Трамп ни при каких условиях не должен появляться в зале суда Нью-Йорка (или где-либо еще в Нью-Йорке) до 20 января 2025 года. Оптимальный вариант, если он решит до дня инаугурации продолжить руководить переходным процессом из своей резиденции в Мар-а-Лаго.