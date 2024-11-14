СМИ: война глубинного государства против Трампа началась

Опубликованные документы раскроют множество скрытых заговоров спецслужб, включая попытки скрыть историю с ноутбуком Хантера Байдена, чтобы она не подорвала шансы его отца Джо Байдена на победу в 2020 году. Будут пристально изучены заявления более 50 бывших агентов разведки о том, что ноутбук Хантера был российской дезинформацией. Расследование злоупотреблений и неудач разведслужб с момента террористической атаки в Бенгази в 2012 году, возможно, станет ужасным шоу для десятков высших должностных лиц этих ведомств, а также для высокопоставленных чиновников администрации Барака Обамы и Байдена.