Шахназаров сообщил об обещании Путина разобраться с замедлением YouTube

«Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо их читают и обходят это», — сказал режиссер в эфире «России-1».