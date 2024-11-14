NBC News: поведение Маска возмущает окружение Трампа

Об отношении к Маску в окружении нового главы США рассказал канал NBC News, ссылаясь на данные от источников, знакомых с ситуацией.
Информаторы журналистов объяснили, что Маск постоянно находится рядом с республиканцем в последние дни после объявления итогов выборов. Владелец Tesla и SpaceX ведет себя так, как будто он «со-президент», и всем сообщает о своей роли в президентской гонке.
«Он пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу перед собой. А президент никому ничего не должен», — цитирует одного из источников RTVI.
В официальном заявлении представительница Трампа обозначила избранного президента и Илона Маска как «отличных друзей», которые совместно трудятся над тем, чтобы «сделать Америку снова великой».
Маск, судя по данным журналистов, старается все время проводить в резиденции республиканцев во Флориде и участвует во всех мероприятиях с Трампом. Он даже присоединился к переговорам между избранным президентом и Владимиром Зеленским. При этом миллиардер еще не получил официальный статус сотрудника в администрации главы США.
Окружение Трампа раздражает не только присутствие Маска, но и его навязчивость. Бизнесмен считает должным высказывать свое мнение на любой счет, даже если его об этом не спрашивают.
Один из информаторов журналиста уточнил, что некоторые приближенные Трампа выражали озабоченность, что Маск не выполняет главное правило эффективности в офисе политика — не привлекать к себе внимания. Такое поведение миллиардера может обернуться против него.
Трампа пока, похоже, поведение Маска не злит. Избранный президент во время встречи с руководством Республиканской партии 13 ноября отметил, что доволен сотрудничеством с бизнесменом во время президентской гонки. Трамп подчеркнул, что миллиардер отложил все свои дела и посвятил себя выборам, не прося ничего взамен.
13 ноября на встрече с членами из Республиканской партии из Палаты представителей избранный глава США в шутку заявил, что «не может отделаться» от американского предпринимателя Илона Маска, который стал членом его предвыборной команды.
В команде Трампа на новый президентский срок Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавит Департамент эффективности государственного управления.