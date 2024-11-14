NBC News: поведение Маска возмущает окружение Трампа

Маск, судя по данным журналистов, старается все время проводить в резиденции республиканцев во Флориде и участвует во всех мероприятиях с Трампом. Он даже присоединился к переговорам между избранным президентом и Владимиром Зеленским. При этом миллиардер еще не получил официальный статус сотрудника в администрации главы США.