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Newsweek: военные в Европе увидели угрозу для НАТО в перемирии РФ и Украины

Возможное перемирие между Москвой и Киевом и прекращение боев на Украине представляет угрозу для стран Европы, заявили присутствующие на пражской конференции Prague Defence Summit европейские военные, отвечая на вопросы журналистов издания Newsweek.

Источник: AP 2024

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, в частности, считает, что остановка боевых действий «прямо сейчас» и заморозка конфликта означает для России возвращение домой «сотен тысяч солдат», которые затем могут быть задействованы «в других местах».

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — сказал министр.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант Бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт предположил, что за перемирием может последовать новый гибридный конфликт в «серой зоне» между РФ и Западом, к которому в НАТО не готовы.

Старший научный сотрудник IISS и бригадный генерал армии Великобритании в отставке Бен Барри не исключил, что паузой в боевых действиях может воспользоваться Киев, чтобы возобновить конфликт с новыми силами. Это может случиться, если украинские власти поймут, что Вашингтон добивается от них прекращению огня, пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что предложения о заморозке украинского конфликта по линии соприкосновения являются «Минскими договоренностями в новой упаковке».

Напомним, российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что РФ не примет краткосрочное перемирие с Украиной.

НАТО