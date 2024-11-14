Newsweek: военные в Европе увидели угрозу для НАТО в перемирии РФ и Украины

Старший научный сотрудник IISS и бригадный генерал армии Великобритании в отставке Бен Барри не исключил, что паузой в боевых действиях может воспользоваться Киев, чтобы возобновить конфликт с новыми силами. Это может случиться, если украинские власти поймут, что Вашингтон добивается от них прекращению огня, пояснил он.