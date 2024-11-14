Newsweek: военные в Европе увидели угрозу для НАТО в перемирии РФ и Украины

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, в частности, считает, что остановка боевых действий «прямо сейчас» и заморозка конфликта означает для России возвращение домой «сотен тысяч солдат», которые затем могут быть задействованы «в других местах».
«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — сказал министр.
Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант Бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт предположил, что за перемирием может последовать новый гибридный конфликт в «серой зоне» между РФ и Западом, к которому в НАТО не готовы.
Старший научный сотрудник IISS и бригадный генерал армии Великобритании в отставке Бен Барри не исключил, что паузой в боевых действиях может воспользоваться Киев, чтобы возобновить конфликт с новыми силами. Это может случиться, если украинские власти поймут, что Вашингтон добивается от них прекращению огня, пояснил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что предложения о заморозке украинского конфликта по линии соприкосновения являются «Минскими договоренностями в новой упаковке».
Напомним, российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что РФ не примет краткосрочное перемирие с Украиной.