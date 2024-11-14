Президент Ирана заявил об отсутствии планов по созданию ядерного оружия

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер 19 августа заявил, что Иран к концу года может объявить себя ядерной державой. В то же время он отрицательно ответил на вопрос, можно ли это подтвердить и сделать однозначный вывод, производит ли Иран опасное оружие.