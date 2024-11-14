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Президент Ирана заявил об отсутствии планов по созданию ядерного оружия

Иран никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия, и эта позиция неизменна. Такое заявление в четверг, 14 ноября, сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Источник: РИА "Новости"

«Как мы неоднократно заявляли, мы никогда не стремились и не будем стремиться к обладанию ядерным оружием, основываясь на фетве верховного лидера исламской революции [аятолла Али Хаменеи]», — указал он и добавил, что никому не позволено бросать вызов политике лидера.

Он также подчеркнул, что в сфере ядерных технологий Иран добивается тех результатов, которые соответствуют правовой базе МАГАТЭ и других государств. В связи с этим страна готова сотрудничать с агентством для решения любых вопросов.

«Мы заявляем о своей готовности сотрудничать и взаимодействовать с этим международным органом для разрешения предполагаемых неясностей относительно мирной ядерной деятельности», — передает слова президента его пресс-служба.

Ранее в этот день Гросси сообщил, что ядерная сделка с Ираном возможна, но эта область должна быть хорошо проверена. Он также подчеркнул, что совершенная поездка в Тегеран происходит в сложной ситуации.

3 октября старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин указал, что Иран не создаст ядерную бомбу, но доведет уровень инфраструктуры до того, чтобы была возможность быстро ее создать.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер 19 августа заявил, что Иран к концу года может объявить себя ядерной державой. В то же время он отрицательно ответил на вопрос, можно ли это подтвердить и сделать однозначный вывод, производит ли Иран опасное оружие.