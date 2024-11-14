Пашинян впервые после прихода к власти сбрил бороду. Видео

В апреле 2018 года экс-президент страны Серж Саргсян, которого впоследствии избрали премьером, подал в отставку на фоне массовых акций протеста — демонстранты выступали против переизбрания его главой государства. Лидером протестов выступил Пашинян. В мае того же года он стал премьером.