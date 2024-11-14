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В ЕС запущена первая программа совместных военных закупок

Еврокомиссия запустила первую в истории Евросоюза программу совместных военных закупок странами объединения. В общей сложности она включает в себя пять направлений по закупкам различных средств ПВО, бронемашин и боеприпасов. Часть закупленной продукции пойдет на помощь Украине. На финансирование программы дополнительно выделено €300 млн из бюджета ЕС.

Источник: Reuters

Инициатива под названием «Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках» (EDIRPA) была разработана для ускоренного пополнения запасов стран ЕС, оказавших помощь Украине. Предполагается, что государства—члены ЕС могут частично возместить расходы за совместные закупки товаров с еще как минимум двумя странами из объединения.

«Более четкие перспективы и предсказуемость, которые сопровождают крупные контракты, укрепят европейскую промышленность и позволят ей адаптировать свои производственные мощности к оборонным потребностям», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В среднем в каждом проекте участвуют шесть стран.

В марте Еврокомиссия представила первую в истории союза Европейскую оборонно-промышленную стратегию. Согласно упомянутой в ней программе развития европейской оборонной промышленности, к 2030 году ЕС должен совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри объединения. Перед переудвтерждением на пост главы Еврокомиссии минувшим летом Урсула фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в «настоящий оборонный союз».

ЕС