В ЕС запущена первая программа совместных военных закупок

Инициатива под названием «Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках» (EDIRPA) была разработана для ускоренного пополнения запасов стран ЕС, оказавших помощь Украине. Предполагается, что государства—члены ЕС могут частично возместить расходы за совместные закупки товаров с еще как минимум двумя странами из объединения.
«Более четкие перспективы и предсказуемость, которые сопровождают крупные контракты, укрепят европейскую промышленность и позволят ей адаптировать свои производственные мощности к оборонным потребностям», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В среднем в каждом проекте участвуют шесть стран.
В марте Еврокомиссия представила первую в истории союза Европейскую оборонно-промышленную стратегию. Согласно упомянутой в ней программе развития европейской оборонной промышленности, к 2030 году ЕС должен совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри объединения. Перед переудвтерждением на пост главы Еврокомиссии минувшим летом Урсула фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в «настоящий оборонный союз».