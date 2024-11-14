В ЕС запущена первая программа совместных военных закупок

В марте Еврокомиссия представила первую в истории союза Европейскую оборонно-промышленную стратегию. Согласно упомянутой в ней программе развития европейской оборонной промышленности, к 2030 году ЕС должен совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не меньше 50% военного бюджета внутри объединения. Перед переудвтерждением на пост главы Еврокомиссии минувшим летом Урсула фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в «настоящий оборонный союз».