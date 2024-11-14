Кто есть кто в новой администрации Дональда Трампа

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц. В прошлом ветеран спецназа, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. После службы сделал карьеру в Пентагоне, а также был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Сейчас — член палаты представителей от 6-го избирательного округа Флориды. Выступал за принуждение России к переговорам по украинскому конфликту с помощью «реальных санкций» против российской энергетики.