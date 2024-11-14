Американист Дудаков спрогнозировал политику Рубио на посту госсекретаря США

«Утверждение такого персонажа, как Рубио, показывает, что основным вектором внешней политики администрации Трампа будет ближневосточное направление — сдерживание Ирана — и противостояние с Китаем в XXI веке, потому что именно Китай республиканцы видят сейчас своим оппонентом», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, республиканцы могут исходить из того, что им не хватит ресурсов одновременно противостоять КНР, Ирану и России, поэтому они постараются переложить ответственность за судьбу Украины на Европу или как-то договориться с Москвой о заморозке ситуации.
«Новая администрация будет пытаться перефокусироваться на другие направления, и это означает, что в каких-то аспектах нам будет проще работать», — заключил Дудаков.
Ранее сенатор Марк Рубио, который может стать госсекретарём американского государства при Дональде Трампе, пообещал, что будет добиваться «мира силой» и ставить интересы США превыше всего.