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Последние зарубежные новости за 14 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 14 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NYT: гарантии безопасности для Украины стали важнее территорий

Источник: РИА "Новости"

Для Украины в случае «потенциальных переговоров» по урегулированию конфликта важнее всего будут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы. Эта позиция может быть связана с победой Дональда Трампа в США. Издание узнало, что именно в Киеве считают гарантией безопасности.

Bloomberg: чем будет заниматься департамент Маска в правительстве Трампа

Источник: Reuters

Дональд Трамп создает новый Департамент по эффективности правительства (DOGE) для сокращения бюрократии и госрасходов на 2 трлн долларов. Маск и Вивек Рамасвами возглавят его работу.

FT: Китай готовится к новой торговой войне с США

Источник: Reuters

Китай подготовил контрмеры против американских компаний на случай ухудшения торговых отношений с США при администрации Трампа. В стране приняты меры, позволяющие вводить санкции против иностранных компаний, ограничивать доступ к важным поставкам и применять закон «О противодействии иностранным санкциям».

Newsweek: военные в Европе увидели угрозу в перемирии РФ и Украины

Источник: AP 2024

На Prague Defence Summit европейские военные заявили, что возможное перемирие между Россией и Украиной и остановка боевых действий представляют угрозу для стран Европы. Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы.

WSJ рассказала, как Россия выиграет от новых санкций Трампа против Ирана

Источник: AP 2024

Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана, чтобы перекрыть его нефтяные доходы. Это может повлиять на экспорт нефти Россией. Если мировой рынок столкнется с дефицитом энергоносителей, российские поставщики нефти смогут воспользоваться этим и получить доступ к рынку.