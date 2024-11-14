Последние зарубежные новости за 14 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

NYT: гарантии безопасности для Украины стали важнее территорий
Для Украины в случае «потенциальных переговоров» по урегулированию конфликта важнее всего будут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы. Эта позиция может быть связана с победой Дональда Трампа в США. Издание узнало, что именно в Киеве считают гарантией безопасности.
Bloomberg: чем будет заниматься департамент Маска в правительстве Трампа
Дональд Трамп создает новый Департамент по эффективности правительства (DOGE) для сокращения бюрократии и госрасходов на 2 трлн долларов. Маск и Вивек Рамасвами возглавят его работу.
FT: Китай готовится к новой торговой войне с США
Китай подготовил контрмеры против американских компаний на случай ухудшения торговых отношений с США при администрации Трампа. В стране приняты меры, позволяющие вводить санкции против иностранных компаний, ограничивать доступ к важным поставкам и применять закон «О противодействии иностранным санкциям».
Newsweek: военные в Европе увидели угрозу в перемирии РФ и Украины
На Prague Defence Summit европейские военные заявили, что возможное перемирие между Россией и Украиной и остановка боевых действий представляют угрозу для стран Европы. Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы.
WSJ рассказала, как Россия выиграет от новых санкций Трампа против Ирана
Трамп планирует ужесточить санкции против Ирана, чтобы перекрыть его нефтяные доходы. Это может повлиять на экспорт нефти Россией. Если мировой рынок столкнется с дефицитом энергоносителей, российские поставщики нефти смогут воспользоваться этим и получить доступ к рынку.