Последние зарубежные новости за 14 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Для Украины в случае «потенциальных переговоров» по урегулированию конфликта важнее всего будут гарантии безопасности, а не территориальные вопросы. Эта позиция может быть связана с победой Дональда Трампа в США. Издание узнало, что именно в Киеве считают гарантией безопасности.