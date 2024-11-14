Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 14 ноября 2024 года

Израильские ВВС нанесли удары по районам Маззе и Кудсей в Дамаске, результатом которых стали взрывы и разрушения. По данным сирийского агентства SANA, ракетный удар по западным районам города привел к гибели 15 человек и ранению 16, среди жертв есть женщины и дети.