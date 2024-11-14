Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 14 ноября 2024 года

Axios: Байден и Трамп договорились решить вопрос с заложниками в Газе до января
Президент США Джо Байден и будущий президент Дональд Трамп обсудили в Овальном кабинете необходимость освободить заложников из сектора Газа до вступления Трампа в должность. Байден предложил Трампу совместную работу над заключением сделки между Израилем и ХАМАС.
Израиль нанес удар по Дамаску
Израильские ВВС нанесли удары по районам Маззе и Кудсей в Дамаске, результатом которых стали взрывы и разрушения. По данным сирийского агентства SANA, ракетный удар по западным районам города привел к гибели 15 человек и ранению 16, среди жертв есть женщины и дети.
Боррель предложил поставить на паузу диалог ЕС с Израилем
Жозеп Боррель предложил временно приостановить политический диалог с Израилем из-за нарушений гуманитарного права в секторе Газа. Он отметил, что ЕС выражал обеспокоенность по этому поводу, но Израиль игнорирует претензии. Для реализации инициативы потребуется согласие всех 27 стран ЕС.
WP: Израиль намерен ускорить сделку по прекращению огня в Ливане
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, в ходе визита в Вашингтон, сообщил Дональду Трампу о намерении ускорить достижение сделки по прекращению огня в Ливане, пишет газета Washington Post. Дермер обсудил с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером израильское предложение, предполагающее посредничество Запада и России. В случае неудачи планируется усиление наземных операций.