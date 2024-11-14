Таллахасси
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 14 ноября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Axios: Байден и Трамп договорились решить вопрос с заложниками в Газе до января

Президент США Джо Байден и будущий президент Дональд Трамп обсудили в Овальном кабинете необходимость освободить заложников из сектора Газа до вступления Трампа в должность. Байден предложил Трампу совместную работу над заключением сделки между Израилем и ХАМАС.

Израиль нанес удар по Дамаску

Израильские ВВС нанесли удары по районам Маззе и Кудсей в Дамаске, результатом которых стали взрывы и разрушения. По данным сирийского агентства SANA, ракетный удар по западным районам города привел к гибели 15 человек и ранению 16, среди жертв есть женщины и дети.

Боррель предложил поставить на паузу диалог ЕС с Израилем

Источник: AP 2024

Жозеп Боррель предложил временно приостановить политический диалог с Израилем из-за нарушений гуманитарного права в секторе Газа. Он отметил, что ЕС выражал обеспокоенность по этому поводу, но Израиль игнорирует претензии. Для реализации инициативы потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

WP: Израиль намерен ускорить сделку по прекращению огня в Ливане

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, в ходе визита в Вашингтон, сообщил Дональду Трампу о намерении ускорить достижение сделки по прекращению огня в Ливане, пишет газета Washington Post. Дермер обсудил с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером израильское предложение, предполагающее посредничество Запада и России. В случае неудачи планируется усиление наземных операций.