Суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному

Суд заочно приговорил лидера РДК Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина и еще троих членов формирования к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Тогда в результате действий диверсантов погибли два человека, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Для Капустина и бывшего актера Канахина этот срок стал вторым. Ранее они оба уже были приговорены в РФ к аналогичному наказанию.
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщило РИА Новости.
Аналогичный срок получили еще четыре члена РДК — актер Кирилл Канахин, а также Александр Галанов, Антон Зырянов и Алексей Огурцов.
Первые восемь лет подсудимые должны будут провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания их на территории России или с момента экстрадиции в РФ.
Кроме этого, суд оштрафовал Капустина на 2,5 млн рублей, а Канахина, Галанова, Зырянова и Огурцова — на 2 млн рублей каждого. Суд также постановил взыскать с осужденных 10 млн рублей в пользу гражданских потерпевших и 3,5 млн рублей в пользу коммунальных служб. Кроме того, им запретили заниматься администрированием сайтов на срок от трех до четырех лет.
Все пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Вторжение в Брянскую область.
2 марта 2023 года диверсанты попытались прорваться на территорию России через села Любечане и Сушаны в Брянской области. По данным властей, в результате их действий погибли два мирных жителя, пострадали мужчина и десятилетний мальчик. Кроме этого, диверсанты повредили дома, коммунальную инфраструктуру и автомобили.
Ответственность за эти действия взял на себя «Русский добровольческий корпус». Его лидер Капустин заявил в интервью Financial Times, что в прорыве на территорию Брянской области участвовали 45 членов группировки, которые хотели «напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю».
Впоследствии по факту вторжения в Брянскую область против пяти членов РДК — Капустина, Канахина, Галанова, Огурцова и Зырянова — было возбуждено уголовное дело по 12 статьям:
— организация террористического сообщества (ст. 205.4 ч. 1);
В сентябре 2024 года дело передали в суд. 28 октября его начали заочно рассматривать. На первом заседании стало известно, что гособвинение считает всех пятерых фигурантов причастными к гибели двух человек.
«Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — зачитал на слушании прокурор.
Кроме этого, как сообщил гособвинитель, члены РДК ранили нескольких мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием.
Второй пожизненный.
Для Капустина и Канахина новый срок стал уже вторым пожизненным. Бывший актер в феврале этого года получил аналогичное наказание по делу о госизмене.
Тогда следствие установило, что Кирилл Канахин уехал на Украину и в августе 2022 года присоединился к РДК, получив обмундирование, оружие и боеприпасы. В составе формирования он участвовал в боевых действиях против ВС РФ в Херсонской области зимой 2023-го. В марте того же года Канахин вместе с 30 участниками РДК атаковал Климовский район Брянской области, а в мае — напал на белгородское село Грайворон.
Его адвокат на суде заявил, что преступление не было доказано, и попросил оправдать его подзащитного. При этом, как писал «Ъ», бывшего актера российские спецслужбы опознали по размещенным в сети снимкам, где он вместе с другими членами РДК был запечатлен в форме с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Лидер РДК Капустин свой первый пожизненный срок получил в ноябре 2023 года. Суд признал его виновным в организации нападения на Брянскую область в марте того же года.