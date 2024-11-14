Суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному

Суд заочно приговорил лидера РДК Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина и еще троих членов формирования к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Тогда в результате действий диверсантов погибли два человека, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Для Капустина и бывшего актера Канахина этот срок стал вторым. Ранее они оба уже были приговорены в РФ к аналогичному наказанию.