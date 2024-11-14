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«Надвигается буря»: на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Прошедшие в США выборы пока ничего не изменили в ситуации на фронте для ВСУ, но украинские солдаты предчувствуют неладное, сообщают украинские корреспонденты Associated Press.

Источник: © РИА Новости

Украинские солдаты сосредоточены на сдерживании российского наступления и готовятся к шторму со стороны США, пишет издание Associated Press со ссылкой на бойцов ВСУ.

«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — пишет издание.

Еще один боец ВСУ, Толстый, признался Associated Press, что от чтения новостей ему «иногда хочется сдаться».

В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.

Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.