«Надвигается буря»: на Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — пишет издание.