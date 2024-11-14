Грузия предложила роль посредника между Азербайджаном и Арменией

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Грузия готова выполнить роль посредника в переговорах между Азербайджаном и Арменией, если они этого захотят. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане. Эта готовность в силе и сейчас. Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам (Азербайджану и Армении — прим. ТАСС)», — сказал Кобахидзе.
Ранее Грузия не раз выступала посредником в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, при посредничестве Грузии в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года. В октябре 2023 года в Тбилиси впервые состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Азербайджана и Армении.