Зеленский анонсировал новый «план действий»

Еще 28 октября Зеленский признал, что есть риск прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. При таком развитии ситуации, заявил он европейским журналистам, у Киева есть собственный план. Хотя за четыре дня до этого Зеленский сообщал, что пока только поручил Совбезу разработать «внутренний план усиления Украины», который касается, в частности, фронта, ВПК, экономики и финансов.