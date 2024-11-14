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США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Поставка американских вооружений Киеву более чем на $7 млрд до того момента, как президент США Джо Байден покинет свой пост в январе следующего года, будет непростой задачей для Министерства обороны США.

Источник: Reuters

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он хочет потратить все средства, которые выделил Конгресс, до истечения срока своих полномочий. Нам придется тяжело поработать, чтобы это осуществить, — сказала она. — Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов [вооружений] из того, что есть у нас в запасах».

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США располагает более чем $7 млрд на помощь Украине по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).

Механизм PDA позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации. Инициатива USAI предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.

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