США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он хочет потратить все средства, которые выделил Конгресс, до истечения срока своих полномочий. Нам придется тяжело поработать, чтобы это осуществить, — сказала она. — Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов [вооружений] из того, что есть у нас в запасах».
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США располагает более чем $7 млрд на помощь Украине по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority).
Механизм PDA позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации. Инициатива USAI предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.