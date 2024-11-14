США намерены поставить Украине все обещанное Байденом оружие до его ухода

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он хочет потратить все средства, которые выделил Конгресс, до истечения срока своих полномочий. Нам придется тяжело поработать, чтобы это осуществить, — сказала она. — Полагаю, что в ближайшие месяцы вы увидите продолжение выделения пакетов [вооружений] из того, что есть у нас в запасах».