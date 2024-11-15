ВС РФ поразили украинский тепловоз под Покровском

Российские военные с помощью FPV-дронов поразили тепловоз ВСУ на станции «Удачное» под Покровском. Данная операция подчеркивает не только точность, но и дальность действия современных беспилотников, пишет Telegram-канал «Мир сегодня с “Юрий Подоляка”».
Особенно примечательна в опубликованном в канале видео дальность пораженной цели. Станция «Удачное» расположена на расстоянии около 20 км от самых удаленных позиций, которые сегодня контролируют бойцы ВС РФ. Это показывает, что с использованием FPV-дронов можно достигать целей, находящихся на значительном расстоянии от переднего края, что в свою очередь открывает новые тактические возможности на поле боя.
В ходе этой операции дрон работал с удобной позиции, находясь примерно в 23−25 км от цели. Благодаря такой удаленности, операторы имеют возможность избегать ответа противника, что значительно увеличивает шансы на успешное выполнение задания.
Ранее специалисты центра перспективных технологий БПЛА «Рубикон» впервые поразили артустановку Вооруженных сил Украины в Курской области. Противник замаскировал боевую машину, однако это не спасло ее от уничтожения.