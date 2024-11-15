ВС РФ поразили украинский тепловоз под Покровском

Особенно примечательна в опубликованном в канале видео дальность пораженной цели. Станция «Удачное» расположена на расстоянии около 20 км от самых удаленных позиций, которые сегодня контролируют бойцы ВС РФ. Это показывает, что с использованием FPV-дронов можно достигать целей, находящихся на значительном расстоянии от переднего края, что в свою очередь открывает новые тактические возможности на поле боя.