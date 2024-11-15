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Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в соцсети Х.

Источник: AP 2024

«Первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная во Франции, завершила обучение», — сказано в сообщении.

К публикации приложено видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и других вооружений.

Франция провела обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат из 155 бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, наземно-воздушное наблюдение и разведку. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.

Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро посетили военную базу в департаменте Марна на востоке Франции, где заканчивают обучение украинские военные.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.