Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

«Первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная во Франции, завершила обучение», — сказано в сообщении.
К публикации приложено видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и других вооружений.
Франция провела обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат из 155 бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, наземно-воздушное наблюдение и разведку. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро посетили военную базу в департаменте Марна на востоке Франции, где заканчивают обучение украинские военные.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.