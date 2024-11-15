Габбард ранее неоднократно выступала против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств. В 2017 году она подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Габбард также критиковала политику США в отношении Украины и России. Она отмечала, что действующая администрация США стремится затянуть конфликт на Украине с целью ослабления России, и призывала к мирным переговорам сторон. В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования конфликта будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Киеву, считая, что это лишь усугубляет ситуацию.