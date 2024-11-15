Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Насколько я понимаю, передача полномочий будет осуществляться нами в обычном порядке. Будет обычная процедура утверждения выдвинутых кандидатур, прохождения ими проверок для допуска к секретным данным», — ответил он на вопрос о том, могут ли возникнуть какие-либо сложности, касающиеся допуска будущей администрации Трампа к засекреченной информации, в том числе из-за его планов выдвинуть бывшего члена Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард кандидатом на пост директора Национальной разведки Соединенных Штатов.
«Наше разведывательное сообщество проводит брифинги. Я не стану вмешиваться в это или играть в этом какую-либо роль, поскольку это входит в обязанности соответствующих разведывательных служб», — констатировал Салливан, который отвечал на вопросы журналистов на борту самолета действующего американского лидера Джо Байдена во время его следования в Перу. «У меня нет каких-либо комментариев относительно выдвинутых [избранным] президентом Трампом кандидатур, публичных заявлений или того, как они относятся к вопросам разведки», — добавил помощник демократа Байдена.
Габбард ранее неоднократно выступала против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств. В 2017 году она подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Габбард также критиковала политику США в отношении Украины и России. Она отмечала, что действующая администрация США стремится затянуть конфликт на Украине с целью ослабления России, и призывала к мирным переговорам сторон. В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования конфликта будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Киеву, считая, что это лишь усугубляет ситуацию.
Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Харрис является с января 2021 года вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.