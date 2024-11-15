США пообещали ответить России на привлечение военных КНДР

По словам господина Салливана, ответ США на присутствие северокорейских военных на территории Курской области будет иметь комплексный характер. «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, других», — сказал советник господина Байдена (цитата по «РИА Новости»).
Джейк Салливан добавил, что меры будут подготовлены совместно с партнерами американцев в странах Европы, Японии и Южной Корее.
12 ноября представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что военные КНДР начали участвовать в боевых операциях в зоне конфликта на Украине совместно с российскими вооруженными силами.
18 октября южнокорейская разведка сообщила о нахождении 1,5 тыс. солдат КНДР на дальневосточных полигонах, а также предоставила спутниковые снимки с якобы перемещениями этих войск. Вовлечение третьих стран в конфликт на Украине также допустил глава Пентагона Ллойд Остин.
В России отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне спецоперации. Господин Песков отметил, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию вбросами и шумихой. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.