На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может быть уволен в обозримом будущем, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос.
Кривонос, ссылаясь на мнение депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, отметил, что её критика в адрес Сырского может служить индикатором общественного мнения.
«Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы», — отметил он.
Кроме того, Кривонос добавил, что власти используют Безуглую для того, чтобы переложить ответственность за неудачи в зоне боевых действий на украинских военнослужащих.
Ранее Безуглая заявила, что Сырский готовит войска к выводу из Курской области.