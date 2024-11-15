Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов, в которых обвиняют Киев.
В ответ на запрос корреспондента РИА Новости представитель УВКПЧ Рено де Виллен сообщил, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для проверки этих случаев.
Он отметил на пресс-конференции в ООН, посвященной безопасности журналистов, что УВКПЧ располагает информацией об этих убийствах, но не может подтвердить ее из-за отсутствия доступа в соответствующие регионы.
Ранее военный врач подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки войск «Восток» с позывным «Санта» заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины целенаправленно нападают на медиков и сотрудников средств массовой информации.