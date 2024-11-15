США пригрозили РФ ответить на «присутствие бойцов КНДР» в Курской области

Белый дом рассматривает возможность принятия скоординированных политических решений в ответ на заявления о предполагаемом участии военных из Северной Кореи в боях под Курском. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, США ожидают применения согласованного набора политических мер, включая «дипломатические шаги, поддержку Украины и другие меры».
Салливан также отметил, что Соединенные Штаты планируют работать над этим вопросом в сотрудничестве со своими партнерами и союзниками из Европы, Японии и Южной Кореи.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался на тему войск КНДР на территории России. Российский лидер указал на то, что РФ и Северная Корея заключили Договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий оказание взаимной военной помощи, если одно из государств подвергнется нападению.