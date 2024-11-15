Подоляк заявил об отказе Киева от планов создать ядерную бомбу

«Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — заявил Подоляк в интервью агентству «РБК-Украина».