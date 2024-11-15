Подоляк заявил об отказе Киева от планов создать ядерную бомбу

«Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — заявил Подоляк в интервью агентству «РБК-Украина».
По его словам, изменить ситуацию способно достаточное количество оружия у украинской армии и разрешение на удары вглубь России.
Ранее, 13 ноября, британская газета The Times написала о возможности Киева создать атомную бомбу за несколько месяцев при условии, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву. По словам издания, Киев может быстро разработать примитивное оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию.
5 ноября начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщал, что Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы» для противодействия России в зоне спецоперации. Он также отметил, что вскоре после того, как РФ в 2023 году выразила опасения об украинской провокации с применением «грязной бомбы», по инициативе США была внесена и принята Генассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение подобного оружия.
До этого, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна для победы в текущем конфликте должна или обладать ядерным оружием, или стать членом НАТО.
На следующий день, 18 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания представителей Украины о создании страной ядерного оружия безумны. По его словам, изготовить его Киев ни при каких обстоятельствах не сможет.
В этот же день президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского опасной провокацией и отметил, что любой шаг в направлении размещения на Украине ядерного оружия повлечет соответствующую реакцию РФ.